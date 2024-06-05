Мосгордума увеличила штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Неоплата проезда по платным дорогам будет грозить нарушителям штрафом в размере от трёх тысяч до 15 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение приняли депутаты Московской городской Думы.
Депутат Степан Орлов уточнил, что речь идёт о Московском скоростном диаметре и проспекте Багратион. В случае с легковым транспортом за неоплату проезда по ним физлицам будет грозить штраф в три тысячи рублей, юрлицам - 10 тысяч рублей. Неоплата проезда грузовым транспортом и автобусами - штраф пять тысяч рублей для граждан и 15 тысяч рублей для юрлиц.
Орлов отметил, что на оплату проезда будут предоставлять 20 дней после получения уведомления о нарушении. Если проезд будет оплачен, то штраф снимут, а административное дело закроют. Кроме того, в течение суток автомобилиста будут штрафовать только один раз, даже если на платном участке «камера зафиксировала его два раза и более».
По словам Орлова, изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
Ранее госкомпания «Автодор» повысила тарифы за проезд по платным дорогам до 25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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