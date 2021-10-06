Мосгордума уходит в онлайн

Депутаты Московской городской думы согласились перейти на дистанционный формат функционирования до конца года. «За» это предложение проголосовал 31 народный избранник, «против» - 6.

Инициатива о переходе на онлайн режим принадлежит руководителю комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кириллу Щитову. Он обосновал предложение сложной эпидемиологической обстановкой в столице по коронавирусу.

Отныне пленарные заседания, профильные комиссии, собрания фракций и депутатских объединений будут организованы в формате видеоконференции.

