Мосгордума уходит в онлайн
Депутаты Московской городской думы согласились перейти на дистанционный формат функционирования до конца года. «За» это предложение проголосовал 31 народный избранник, «против» - 6.
Инициатива о переходе на онлайн режим принадлежит руководителю комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кириллу Щитову. Он обосновал предложение сложной эпидемиологической обстановкой в столице по коронавирусу.
Отныне пленарные заседания, профильные комиссии, собрания фракций и депутатских объединений будут организованы в формате видеоконференции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге
- СМИ: Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября
- В Британии осудили призывы Украины к антироссийским санкциям из-за ситуации с газом
- Собянин представил основные проекты благоустройства районов юга Москвы
- В Верховной раде анонсировали голосование за нового спикера в пятницу
- Смертность от COVID в России за сутки впервые превысила 900 случаев
- Цена газа в Европе пробила очередной исторический максимум, превысив $1900
- Экс-замминистра просвещения Ракова задержана в Москве
- Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры
- Мосгордума уходит в онлайн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru