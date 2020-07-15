Мосгордума проводит первое оффлайн заседание после снятия ограничений
Московская городская дума проводит сегодня заседание в традиционном очном формате – впервые после снятия карантинных ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции. Как отметил председатель столичного парламента, Алексей Шапошников, город сумела за относительно небольшой временной период переломить ситуацию с пандемией, и возвращаемся к обычной жизни.
В период действия ограничений, 27 мая и 10 июня были проведены два дистанционных заседания Мосгордумы с применением современных технологий видеосвязи, а также удаленного доступа к рабочему месту. Кроме того, было обеспечено онлайн взаимодействие с журналистами. Контакт с избирателями поддерживался по телефону, интернету, почте.
По словам Шапошникова, немало народных избранников принимали активное участие в работе Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а депутаты-врачи самоотверженно боролись с заболеванием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru