Мосгордума проводит первое оффлайн заседание после снятия ограничений

Московская городская дума проводит сегодня заседание в традиционном очном формате – впервые после снятия карантинных ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции. Как отметил председатель столичного парламента, Алексей Шапошников, город сумела за относительно небольшой временной период переломить ситуацию с пандемией, и возвращаемся к обычной жизни.

В период действия ограничений, 27 мая и 10 июня были проведены два дистанционных заседания Мосгордумы с применением современных технологий видеосвязи, а также удаленного доступа к рабочему месту. Кроме того, было обеспечено онлайн взаимодействие с журналистами. Контакт с избирателями поддерживался по телефону, интернету, почте.

По словам Шапошникова, немало народных избранников принимали активное участие в работе Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а депутаты-врачи самоотверженно боролись с заболеванием.

