Мосгордума приняла поправки в налоговое законодательство
Мосгордума приняла Закон о внесении поправок в налоговое законодательство столицы 2 ноября. В частности, определен новый размер коэффициента для расчета цены трудового патента для иностранных рабочих мигрантов, уточнены скидки на налог на имущество для физических и юридических лиц. Об этом заявила министр московского правительства, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
По ее словам, законодательством с 2023 года определен региональный коэффициент, при помощи которого рассчитывается стоимость патента, дающего мигрантам право трудиться на территории региона, в размере 2,4229. Таким образом, цена патента возрастет с 5900 рублей до 6600 рублей в месяц. Рост стоимости документа объясняется повышением официальной зарплаты в 2022 году в тех отраслях, в которых применяется труд мигрантов. Увеличение стоимости патента повлечет за собой равную налоговую нагрузку иностранных рабочих и граждан России.
Еще одно изменение было внесено по инициативе депутатов Мосгордумы, заостривших внимание столичного правительства на случаи, когда ненадежные застройщики останавливали строительство многоквартирных жилых зданий и дольщики для защиты своих прав регистрировали общедолевую собственность на дом в целом. К обманутым дольщикам по общему правилу применялась наивысшая налоговая ставка на имущество — 2%, тогда как для недостроенных частных объектов действует ставка 0,3%. Теперь законодательно прописана льгота, позволяющая снизить налог для дольщиков в недостроенных многоквартирных зданиях до того же уровня, что и у владельцев недостроенных частных объектов. Таким образом, налоговая ставка на собственников всех видов недостроенных жилых объектов будет одинаковой.
Также законодательно уточнена формулировка льготы в виде освобождения от имущественного налога организаций объектов автодорожной инфраструктуры. Данная льгота начала действовать с 2003 года и до сих пор касалась лишь сооружений. С 2023 года от уплаты налога освободят строения, используемые для обслуживания, ремонта и содержания автотрасс.
Прочие утвержденные изменения имеют технический характер и продиктованы необходимостью приведения положений столичного закона о налоге на имущество организаций в соответствие с утвержденными изменениями в Налоговом кодексе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Путин: поддержка военнослужащих святая обязанность всех уровней власти
- Молдавия выделит 800 тысяч евро на аудит задолженности перед «Газпромом»
- В Калуге День народного единства отметят праздничной программой
- Вице-премьер спрогнозировал рекорд по строительству жилья в России
- Арабские страны заявили о приверженности нейтралитету по ситуации на Украине
- Мизулина заявила о подготовке в РФ протестных акций к 4 ноября
- СМИ: Илон Маск намерен сделать Twitter самым точным источником информации
- Полиция задержала водителя грузовика, раздавившего в Москве машину такси
- Nord Stream завершила первичный сбор сведений на месте повреждения «Северного потока»
- В Татарстане запретили продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru