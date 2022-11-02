Мосгордума приняла поправки в налоговое законодательство

Мосгордума приняла Закон о внесении поправок в налоговое законодательство столицы 2 ноября. В частности, определен новый размер коэффициента для расчета цены трудового патента для иностранных рабочих мигрантов, уточнены скидки на налог на имущество для физических и юридических лиц. Об этом заявила министр московского правительства, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, законодательством с 2023 года определен региональный коэффициент, при помощи которого рассчитывается стоимость патента, дающего мигрантам право трудиться на территории региона, в размере 2,4229. Таким образом, цена патента возрастет с 5900 рублей до 6600 рублей в месяц. Рост стоимости документа объясняется повышением официальной зарплаты в 2022 году в тех отраслях, в которых применяется труд мигрантов. Увеличение стоимости патента повлечет за собой равную налоговую нагрузку иностранных рабочих и граждан России.

Еще одно изменение было внесено по инициативе депутатов Мосгордумы, заостривших внимание столичного правительства на случаи, когда ненадежные застройщики останавливали строительство многоквартирных жилых зданий и дольщики для защиты своих прав регистрировали общедолевую собственность на дом в целом. К обманутым дольщикам по общему правилу применялась наивысшая налоговая ставка на имущество — 2%, тогда как для недостроенных частных объектов действует ставка 0,3%. Теперь законодательно прописана льгота, позволяющая снизить налог для дольщиков в недостроенных многоквартирных зданиях до того же уровня, что и у владельцев недостроенных частных объектов. Таким образом, налоговая ставка на собственников всех видов недостроенных жилых объектов будет одинаковой.

Также законодательно уточнена формулировка льготы в виде освобождения от имущественного налога организаций объектов автодорожной инфраструктуры. Данная льгота начала действовать с 2003 года и до сих пор касалась лишь сооружений. С 2023 года от уплаты налога освободят строения, используемые для обслуживания, ремонта и содержания автотрасс.

Прочие утвержденные изменения имеют технический характер и продиктованы необходимостью приведения положений столичного закона о налоге на имущество организаций в соответствие с утвержденными изменениями в Налоговом кодексе.

