Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина из-за прогулов

Мосгордума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата столичного парламента Евгения Ступина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.

Председатель комиссии столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Семенников рассказал, что депутат Ступин отсутствовал на заседаниях более полугода, без предоставления уважительной причины. Он пропустил все заседания столичного парламента с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года.

Семенников уточнил, что депутаты обязуются участвовать в заседаниях парламента. Согласно ст. 23 регламента, депутат может пропустить заседание только по уважительной причине. Если депутат отсутствует на всех заседаниях парламента в течение шести месяцев подряд без уважительной причины, то, согласно федеральному законодательству, его полномочия прекращаются досрочно.