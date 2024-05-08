Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина из-за прогулов
Мосгордума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата столичного парламента Евгения Ступина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.
Председатель комиссии столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Семенников рассказал, что депутат Ступин отсутствовал на заседаниях более полугода, без предоставления уважительной причины. Он пропустил все заседания столичного парламента с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года.
Семенников уточнил, что депутаты обязуются участвовать в заседаниях парламента. Согласно ст. 23 регламента, депутат может пропустить заседание только по уважительной причине. Если депутат отсутствует на всех заседаниях парламента в течение шести месяцев подряд без уважительной причины, то, согласно федеральному законодательству, его полномочия прекращаются досрочно.
Евгений Ступин был избран депутатом Мосгордумы 8 сентября 2019 года.
Ранее Ступин был исключен из фракции КПРФ, а затем 23 июня 2023 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов, напоминает «Радиоточка НСН».
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