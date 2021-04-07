Мосгордума поддержала установку памятника Кобзону в центре Москвы

Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании одобрили установку памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке. Об этом сообщает Интерфакс.

"Окончательно утверждено место возведения памятника Народному артисту СССР и почетному гражданину города Москвы Иосифу Давыдовичу Кобзону. (...) По результатам обсуждения местом возведения монумента Иосифу Кобзону был выбран сквер в Оружейном переулке", - сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что памятник "предлагается включить (...) в перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения во исполнение решений президента РФ (...), а также на основании мотивированного обоснования комиссии по монументальному искусству и положительного мнения совета депутатов муниципального округа Тверской".

По словам Герасимова, на установку данного памятника выделено 52 млн рублей из бюджета Москвы, а конкурс на создание памятника будет открытым.

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ТЕГИ:МоскваПамятникИосиф Кобзон
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