Мосгордума поддержала установку памятника Кобзону в центре Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что памятник "предлагается включить (...) в перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения во исполнение решений президента РФ (...), а также на основании мотивированного обоснования комиссии по монументальному искусству и положительного мнения совета депутатов муниципального округа Тверской".

По словам Герасимова, на установку данного памятника выделено 52 млн рублей из бюджета Москвы, а конкурс на создание памятника будет открытым.