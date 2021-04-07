Мосгордума поддержала установку памятника Кобзону в центре Москвы
Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании одобрили установку памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке. Об этом сообщает Интерфакс.
"Окончательно утверждено место возведения памятника Народному артисту СССР и почетному гражданину города Москвы Иосифу Давыдовичу Кобзону. (...) По результатам обсуждения местом возведения монумента Иосифу Кобзону был выбран сквер в Оружейном переулке", - сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что памятник "предлагается включить (...) в перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения во исполнение решений президента РФ (...), а также на основании мотивированного обоснования комиссии по монументальному искусству и положительного мнения совета депутатов муниципального округа Тверской".
По словам Герасимова, на установку данного памятника выделено 52 млн рублей из бюджета Москвы, а конкурс на создание памятника будет открытым.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Банду патологоанатомов задержали в Брянске
- Патрушев обвинил США в создании биологического оружия
- Бывший соперник Лукашенко за президентское кресло сорвал овации в суде
- Глава Минздрава заявил о важности прививки от COVID для россиян старше 80 лет
- Аналитики подсчитали средний чек россиянина за поход в магазин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru