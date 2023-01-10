Мощная вспышка произошла на Солнце 9 января

Вспышка самого высокого класса была зафиксирована на Солнце 9 января. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета.

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Отмечается, что это уже третья по счету мощная вспышка с начала 2023 года. Так, две вспышки класса X произошли 6 января.

Таким образом, ученые признают, что вспышки на Солнце способны вызывать магнитные бури, которые, в свою очередь, могут стать причиной сбоев в работе энергетических и навигационных систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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