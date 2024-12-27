«Морозы к Рождеству»: Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет зима
В ночь с 7 на 8 января температура на севере и востоке Московской области может опуститься до -20 градусов, сказал в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
Новогодняя ночь в Москве пройдет со снегом, но без заметного понижения температуры, заявил в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Дождя у нас не ожидается. Может быть мокрый снег или снег, смешанный с дождем, но в чистом виде, скорее всего, дождь себя не проявит. В ближайшие дни, вплоть до понедельника, будет практически без осадков, хотя сохранится многослойная плотная облачность на небе, которая не пропускает ни лучика солнца. Осадки придутся только на последний день года, на 31-е числа. Начнется со снега, потом ожидается мокрый снег, мокрый снег с дождем и снова снег. В ночь на Новый год будет от 0 до -2 градусов. Однако хотя бы пейзаж станет более праздничным, снежок немножко его выбелит», - сказал он.
По словам собеседника НСН, настоящие зимние морозы могут прийти в Подмосковье только к Рождеству.
«Морозы в декабрьском исполнении придут к нам только в ночь со 2 на 3 января. Температура по области может опуститься до 5-10 градусов ниже нуля. После этого будет очередной всплеск тепла, затем очередное похолодание, и только к Рождеству морозы обещают заметно прибавить. Не исключено, что в ночь с 7 на 8 января на севере и востоке области будут и 20-градусные морозы, которых мы еще в Подмосковье не ощущали», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что самым холодным местом страны в 2024 году стало село Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии, где температура опускалась до -64 градусов. Наиболее морозная погода также наблюдалась в таких регионах, как Чукотка, республика Коми, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, напоминает «Радиоточка НСН».
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