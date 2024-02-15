За два дня в Москве и Подмосковье выпадет около 20% месячной нормы осадков

За 15 и 16 февраля в Москве и Подмосковье выпадет около 20% месячной нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в результате сугробы увеличатся на 7-10 сантиметров. Снегопад начнется в ночь на 15 число и будет идти до полудня 16 февраля.

Всего в городе выпадет в среднем около 10 миллиметров осадков, а по области — от 7 до 10 миллиметров. Вильфанд указал, что благодаря снегу Москва избавится от гололедицы, образовавшейся из-за ледяного дождя.

Ранее стало известно, что на 80% территории России к концу предстоящей недели прогнозируются температуры ниже климатической нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

