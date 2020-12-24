Морозы до -15 придут в Москву в январе

Январские морозы до минус 15 градусов придут в Москву в начале следующей недели. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на центр Фобос.

Отмечается, что из-за низкой облачности температура воздуха упадет на самые низкие значения 28 декабря. В подмосковье утром в этот день температура составит от -17 до -15 градусов Цельсия.