Морозы до -15 придут в Москву в январе
24 декабря 202010:39
Январские морозы до минус 15 градусов придут в Москву в начале следующей недели. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на центр Фобос.
Отмечается, что из-за низкой облачности температура воздуха упадет на самые низкие значения 28 декабря. В подмосковье утром в этот день температура составит от -17 до -15 градусов Цельсия.
В центре добавили, что после морозов температура будет двигаться к нулевой отметке на столбике термометра из-за циклона с запада со снеговыми тучами.
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24 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru