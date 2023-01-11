«Морозов не предвидится». Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что сильных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается, сообщает РИА Новости.

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По её словам, в основном температура будет слабо отрицательная, в отдельные дни на следующей неделе возможен снег, от небольшого до умеренного.

«Крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января», - заключила она.

Ранее Позднякова заявила, что в ближайшее время пик морозов на европейской части России сместится на Среднюю Волгу, в Предуралье и на Урал, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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