«Морозов не предвидится». Москвичам рассказали о погоде на Крещение

По её словам, в основном температура будет слабо отрицательная, в отдельные дни на следующей неделе возможен снег, от небольшого до умеренного.

«Крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января», - заключила она.

Ранее Позднякова заявила, что в ближайшее время пик морозов на европейской части России сместится на Среднюю Волгу, в Предуралье и на Урал, сообщает RT.

