В Петергофе завершили реставрацию Китайского дворца
В музее-заповеднике Петергоф завершилась реставрация Китайского дворца, которая длилась 20 лет. Об этом объявила глава Минкультуры Ольга Любимова в Telegram-канале ведомства.
По её словам, внутренняя обстановка и отделка помещений не имеет аналогов в мире. Дворец – единственный сохранившийся в России памятник эпохи рококо.
Министр также рассказала, что открытие для посетителей состоится 18 июня и будет приурочено к 295-летию со дня рождения Екатерины II, для которой он был возведён итальянским архитектором Антонио Ринальди.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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