В Петергофе завершили реставрацию Китайского дворца

По её словам, внутренняя обстановка и отделка помещений не имеет аналогов в мире. Дворец – единственный сохранившийся в России памятник эпохи рококо.

Министр также рассказала, что открытие для посетителей состоится 18 июня и будет приурочено к 295-летию со дня рождения Екатерины II, для которой он был возведён итальянским архитектором Антонио Ринальди.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

