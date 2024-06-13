В Петергофе завершили реставрацию Китайского дворца

В музее-заповеднике Петергоф завершилась реставрация Китайского дворца, которая длилась 20 лет. Об этом объявила глава Минкультуры Ольга Любимова в Telegram-канале ведомства.

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По её словам, внутренняя обстановка и отделка помещений не имеет аналогов в мире. Дворец – единственный сохранившийся в России памятник эпохи рококо.

Министр также рассказала, что открытие для посетителей состоится 18 июня и будет приурочено к 295-летию со дня рождения Екатерины II, для которой он был возведён итальянским архитектором Антонио Ринальди.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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