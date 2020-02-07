Мороз в столице продлится до воскресенья
Метеоролог рассказала НСН о погоде на предстоящих выходных.
Кратковременный период похолодания стал наиболее серьезным за всю эту зиму. Его активный период выдался как раз на предстоящие выходные. Главный специалист Гирометцентра Марина Макарова рассказала НСН, что это связано с тем, что на территорию европейской России проник холодный воздух с северо-западными и северными ветрами. Циклон будет держать холодную погоду, но не все выходные. В воскресенье потеплеет.
«Если по порядку, то в ночь на субботу будет преимущественно без осадков. Есть вероятность, что увидим солнышко, хотя и без облаков не обойдется. В ночь на субботу температура в Москве понизится до -15°C, по области до -18°C, на дорогах гололедица. Это нужно принимать во внимание и быть осторожнее и водителям, и пешеходам», - отметила синоптик.
Марина Макарова уточнила, что днем в субботу термометры покажут -5°C… -7°C в Москве, а по области до -10°C. В ночь на воскресенье тоже будет холодно, без осадков. В Москве около -10°C, в регионе до -14°C, но местами может быть понижение до -19°C.
«В воскресенье днем ветер повернет на юго-западный, вновь начнет усиливаться, принесет повышение температуры, и второй половине дня будет уже 0°C, -2°C. В Подмосковье -5°C. Затем наступит оттепельная погода, которая продержится и на следующей неделе. В понедельник будет очень ветрено, юго-западный 7-12 м/с с порывами до 14-19 м/с. В Москве 0°C… -2°C. В Подмосковье 0°C… -5°C», - добавила она.
По словам Макаровой, говорить о наступлении весны еще очень рано. По словам синоптика, периоды похолодания еще будут, ведь февраль - это зимний месяц. Метеоролог призналась, что март по многим показателям специалисты тоже причисляют к зиме.
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