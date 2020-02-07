Мороз в столице продлится до воскресенья

Кратковременный период похолодания стал наиболее серьезным за всю эту зиму. Его активный период выдался как раз на предстоящие выходные. Главный специалист Гирометцентра Марина Макарова рассказала НСН, что это связано с тем, что на территорию европейской России проник холодный воздух с северо-западными и северными ветрами. Циклон будет держать холодную погоду, но не все выходные. В воскресенье потеплеет.

«Если по порядку, то в ночь на субботу будет преимущественно без осадков. Есть вероятность, что увидим солнышко, хотя и без облаков не обойдется. В ночь на субботу температура в Москве понизится до -15°C, по области до -18°C, на дорогах гололедица. Это нужно принимать во внимание и быть осторожнее и водителям, и пешеходам», - отметила синоптик.