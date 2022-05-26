Мороз: в Херсоне началась продажа сим-карт с российским кодом +7
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз заявил, что 25 мая в Херсоне появились в продаже российские сим-карты с префиксом +7. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В сообщении ТАСС Мороз уточнил, что речь идет о первом официальном запуске сим-карт российских операторов в Херсонской области. Оператор, обслуживающий связь, не уточняется.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.
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