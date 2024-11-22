«Мороз, солнце и гололедица»: Вильфанд предупредил о наступлении климатической зимы
22 ноября 202412:31
Валентина Лезина
Предстоящая неделя встретит москвичей устойчивыми морозами и снегом, а также гололедицей, заявил НСН Роман Вильфанд.
В выходные москвичей ожидает большое количество осадков в виде мокрого снега и дождя, а с воскресенья и всю следующую неделю будут минусовые температуры до -6 градусов, заявил НСН руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сегодня нужно наслаждаться этой осенней погодой, осадков не будет. С завтрашнего дня уже начнется то, что называется непогодой - осадки, преимущественно, в виде мокрого снега. Дождь тоже прогнозируется. Усиление ветра будет до 20-25 метров в секунду. В сумме за четверг и за субботу выпадет около полумесячной нормы осадков. Для ноября это очень редко. Температура будет около нуля. Вполне вероятно, что в Москве и Московской области образуется небольшой снежный покров, который сохранится до конца рабочей недели. Начиная с воскресенья, температуры и днем, и ночью будут отрицательные: ночью -2... -4, днем -1...-3, а вот уже с понедельника -4...-9 в области. В Москве ночные температуры -5...-7, дневные -3...-4, а по области до -6. Связано это с тем, что править балом уже будет погодный антициклон. После субботы также будет сильная гололедица. В воскресенье будет еще такая облачная погода с прояснениями, а с понедельника днем нас ждет хорошее солнышко», - рассказал он.
Ранее четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра и падения деревьев в четверг, 21 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru