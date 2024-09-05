Морги и отели могут похищать персональные данные россиян

По ее словам, организации, оказывающие ритуальные услуги, часто пополняют контактную базу за счет «слитой» информации. Также проблема утечки персональных данных в последнее время охватила и сферу ЖКХ.

«В некоторых городах участились рейдерские захваты управлением многоквартирных домов по поддельным протоколам. Захватывая дом, рейдеры получают информацию не только о собственниках, но и об арендаторах, субарендаторах, контрагентах и других лиц», - сказала Васильева в беседе с AIF.Ru.

В свою очередь основатель группы компаний по разработке систем ИИ для бизнеса Михаил Шахмурадян сообщил, что отели тоже могут быть источником утечки персональных данных. По его словам, сотрудники могут намеренно передавать данные третьим лицам, например, туристическим агентствам или риелторам.

Файлы cookie тоже представляют угрозу. Злоумышленники могут использовать данные о действиях пользователя против него.

Ранее сообщалось, что российская туристическая отрасль, которая восстанавливается после пандемии Covid-19, столкнулась с новой угрозой — автоматизированными кибератаками при помощи ботов. Используя их, злоумышленники пытаются похищать учетные записи, совершать различные мошенничества и другие незаконные действия, передает «Радиоточка НСН».

