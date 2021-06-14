Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в своих клипах

Защитник утверждает, что «фактически как такового судебного разбирательства в Зюзинском суде не произошло», и это позволило обжаловать штраф.

«Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз. Мы надеемся, что Московский городской суд внимательно изучит материалы дела и даст нам возможность реализовать наше право на защиту», - отметил адвокат.

Напомним, 3 июня Зюзинский суд в соответствии с ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 100 рублей. В судебном заседании прослушали песни певца «Розовое вино – 2» и Family, на которые были сняты клипы. Разбирательство инициировала через Генпрокуратуру РФ Лига безопасного интернета.

