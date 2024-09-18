«Мораторий на проверки»: В Москве тарифы ЖКХ в августе незаконно выросли до 200%
Константин Крохин заявил НСН, что мораторий на проверки в сфере ЖКХ мешает решать проблемы, а граждане получают отписки.
В Москве в ряде районов тарифы ЖКК в августе незаконно выросли до 200%, мораторий на проверки мешает разбираться с подобными случаями, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин.
Жители России в этом году стали чаще, чем в прошлом, обращаться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов, пишут «Известия». В числе самых частых также претензии на протечки труб и крыш, несвоевременное их устранение. Есть проблемы с уборкой подъездов и дворов, вывозом бытовых отходов. Крохин подтвердил проблему завышенных начислений за ЖКУ.
«Я напомню, что у нас на 2024 год был продлен мораторий на проверки в сфере ЖКХ. Это подлило масло в огонь. На сегодняшний день все обращения граждан в органы жилищного надзора заканчиваются отписками, потому что проверки запрещены, кроме тех, что угрожают жизни и здоровью. Например, неправильный расчет ЖКУ под эти требования не подпадает. Мы даже в Москве имеем ситуацию, когда в августе пришли платежки, увеличенные на 200%. Изменения тарифов возможны только в январе и июле. В августе произошло третье повышение платы за жилищные услуги. Старый оператор услуг может представить себя на рынке как новый и тогда получает право повысить свои расходы. Именно такая ситуация в этом году произошла в Новой Москве. Вопросы начисления вышли из-под контроля», - пожаловался он.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева отметила, что россияне все равно не доводят жалобы до суда.
«Россияне предпочитают жаловаться в органы власти, не доводить дело до судов. Граждане идут в ГЖИ, но сейчас действует мораторий на проверки, а плановых проверок никто не проводит. Прокуратура имеет в разных регионах разную позицию. Иногда считают, что жалоба угрожает здоровью или жизни, тогда проверку разрешат. В другом регионе могут посчитать, что такая же жалоба не так опасна, проверки запрещают», - добавила она.
После прошлогодних зимних коммунальных аварий контроль за состоянием тепловых сетей ужесточился, добавились общественные наблюдатели, поэтому шансы на повторение подобных ЧП снизились. Об этом ранее «Радиоточке НСН» рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.
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