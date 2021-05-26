Монастырь бывшего схимонаха Сергия перешёл в собственность РПЦ

Арбитражный суд Свердловской области признал право Екатеринбургской епархии на комплекс зданий Среднеуральского женского монастыря, который строил бывший схимонах Сергий. Решение было принято на заседании суда в эту среду, 26 мая.

«Признать право собственности Централизованной религиозной организацией „Екатеринбургская епархия“ на здания, образующие монастырский комплекс женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы Спорительницы Хлебов в Среднеуральске», — заявила судья Юлия Яковлева.

Ранее имущество, оцененное в четыре миллиарда рублей, не было зарегистрировано в законном порядке, сообщает Ura.ru.

РПЦ просило признать право собственности на 14 религиозных построек Среднеуральского женского монастыря. Епархиальному начальству нужно было признать постройки безопасными, для чего была назначена экспертиза и выселение из монастыря всех монахинь.