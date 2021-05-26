Монастырь бывшего схимонаха Сергия перешёл в собственность РПЦ
Арбитражный суд Свердловской области признал право Екатеринбургской епархии на комплекс зданий Среднеуральского женского монастыря, который строил бывший схимонах Сергий. Решение было принято на заседании суда в эту среду, 26 мая.
«Признать право собственности Централизованной религиозной организацией „Екатеринбургская епархия“ на здания, образующие монастырский комплекс женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы Спорительницы Хлебов в Среднеуральске», — заявила судья Юлия Яковлева.
Ранее имущество, оцененное в четыре миллиарда рублей, не было зарегистрировано в законном порядке, сообщает Ura.ru.
РПЦ просило признать право собственности на 14 религиозных построек Среднеуральского женского монастыря. Епархиальному начальству нужно было признать постройки безопасными, для чего была назначена экспертиза и выселение из монастыря всех монахинь.
Напомним, 14 апреля насильно выселенные из Среднеуральского женского монастыря сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), покинули монастырский комплекс. Это произошло после того, как утром силовики проникли в обитель и «болгарками» вскрыли двери во все здания. Монахини отказались от временного размещения на турбазе «Остров сокровищ», которая была предоставлена правительством Свердловской области. Сторонники бывшего схимонаха Сергия заявили, что сами найдут себе жилье.
В свою очередь, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН", кого именно и зачем выселяли сегодня из Среднеуральского женского монастыря.
«Это непрофессиональные православные. Это женщины, они – мирянки. Они никак ни от какого епископа не зависят и не хотят зависеть. Им ничто не мешает на оставшиеся средства арендовать какой-то домик или квартиру и спокойно продолжать жить там. Что, их и оттуда будут выгонять?! Самая главная подлость этой ситуации в том, что епархия в этот комплекс не вложила ни копейки, а только брала оттуда деньги всё время. А деньги монастырю давали под имя и авторитет этого самого Сергия», - подчеркнул Кураев.
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