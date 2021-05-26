Монастырь бывшего схимонаха Сергия перешёл в собственность РПЦ

Арбитражный суд Свердловской области признал право Екатеринбургской епархии на комплекс зданий Среднеуральского женского монастыря, который строил бывший схимонах Сергий. Решение было принято на заседании суда в эту среду, 26 мая.

«Признать право собственности Централизованной религиозной организацией „Екатеринбургская епархия“ на здания, образующие монастырский комплекс женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы Спорительницы Хлебов в Среднеуральске», — заявила судья Юлия Яковлева.

Ранее имущество, оцененное в четыре миллиарда рублей, не было зарегистрировано в законном порядке, сообщает Ura.ru.

РПЦ просило признать право собственности на 14 религиозных построек Среднеуральского женского монастыря. Епархиальному начальству нужно было признать постройки безопасными, для чего была назначена экспертиза и выселение из монастыря всех монахинь.

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Напомним, 14 апреля насильно выселенные из Среднеуральского женского монастыря сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), покинули монастырский комплекс. Это произошло после того, как утром силовики проникли в обитель и «болгарками» вскрыли двери во все здания. Монахини отказались от временного размещения на турбазе «Остров сокровищ», которая была предоставлена правительством Свердловской области. Сторонники бывшего схимонаха Сергия заявили, что сами найдут себе жилье.

В свою очередь, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН", кого именно и зачем выселяли сегодня из Среднеуральского женского монастыря.

«Это непрофессиональные православные. Это женщины, они – мирянки. Они никак ни от какого епископа не зависят и не хотят зависеть. Им ничто не мешает на оставшиеся средства арендовать какой-то домик или квартиру и спокойно продолжать жить там. Что, их и оттуда будут выгонять?! Самая главная подлость этой ситуации в том, что епархия в этот комплекс не вложила ни копейки, а только брала оттуда деньги всё время. А деньги монастырю давали под имя и авторитет этого самого Сергия», - подчеркнул Кураев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РПЦСхимонах Сергий
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