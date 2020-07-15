«Молодёжный» возраст в России поднимут до 35 лет

Новая редакция законопроекта о молодёжной политике в России предусматривает повышение верхней границы молодёжного возраста до 35 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, передаёт ТАСС.

Кроме того, на федеральном уровне будут закреплены понятия «молодёжь», «молодёжная политика», «молодая семья». К молодым семьям будут относить те, в которых родители не старше 35 лет и есть несовершеннолетний ребёнок.

Как напоминает Ura.ru, прежние положения Основ государственной молодёжной политики предлагали относить к молодёжи людей от 14 до 30 лет.

