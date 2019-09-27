Молодые ученые из Подмосковья получили президентские гранты

Молодые кандидаты и доктора наук из Московской области получили гранты за свои исследования. Как отмечает телеканал «360», только восемь человек из 2,7 тысячи удостоились признания и денежного поощрения. Сумма для кандидата наук составила 600 тысяч рублей, а для докторов – один миллион.

В текущем году грант получил лишь один доктор наук. Его сфера деятельности — химия. А вот кандидатов было семь. И все они работают в разных сферах, среди которых математика и механика, технические и инженерные науки, физика и астрономия и другие.

В частности, научный сотрудник лаборатории профилированных кристаллов ИФТТ РАН, старший научный сотрудник Сеченовского университета Ирина Долганова работала по теме: «Разработка новых подходов к описанию процессов диффузии просветляющих агентов в биологических тканях для перспективных направлений диагностики и терапии злокачественных новообразований». Это сфера технических и инженерных наук.

Она призналась, что думала о гранте, поскольку главной её целью было выполнение работы, а не получение вознаграждения. Кроме того, Ирина Долганова заявила, что уже думала над распределением полученных средств. Они будут потрачены на расходные материалы, а также на опубликование статей.

Добавим, церемония награждения молодых учёных прошла в доме правительства Московской области в Красногорске накануне.