Молодые ученые из Подмосковья получили президентские гранты
Молодые кандидаты и доктора наук из Московской области получили гранты за свои исследования. Как отмечает телеканал «360», только восемь человек из 2,7 тысячи удостоились признания и денежного поощрения. Сумма для кандидата наук составила 600 тысяч рублей, а для докторов – один миллион.
В текущем году грант получил лишь один доктор наук. Его сфера деятельности — химия. А вот кандидатов было семь. И все они работают в разных сферах, среди которых математика и механика, технические и инженерные науки, физика и астрономия и другие.
В частности, научный сотрудник лаборатории профилированных кристаллов ИФТТ РАН, старший научный сотрудник Сеченовского университета Ирина Долганова работала по теме: «Разработка новых подходов к описанию процессов диффузии просветляющих агентов в биологических тканях для перспективных направлений диагностики и терапии злокачественных новообразований». Это сфера технических и инженерных наук.
Она призналась, что думала о гранте, поскольку главной её целью было выполнение работы, а не получение вознаграждения. Кроме того, Ирина Долганова заявила, что уже думала над распределением полученных средств. Они будут потрачены на расходные материалы, а также на опубликование статей.
Добавим, церемония награждения молодых учёных прошла в доме правительства Московской области в Красногорске накануне.
Ранее НСН писала, что российские ученые предложили ввести Индекс самогона. Он должен стать одним из основных индикаторов экономического положения в стране. В связи с ростом экономических трудностей население стремится перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, который реализуют на «черном» рынке. Таким образом, считают исследователи, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя является индикатором снижения реальных доходов граждан.
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