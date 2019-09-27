Ученые предупредили об опасности чая в пакетиках
Ученые из Канады сообщили, что чай в пакетиках может быть опасен для здоровья человека. Они выяснили, что при заваривании таким способом чая в воду попадает большое количество пластика. Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Environmental Science & Technology, передает РЕН ТВ.
По данным ученых, при погружении чайного пакетика в кипяток выделяется около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика, пишут argumenti.ru.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что полностью влияние на организм человека микропластика пока не изучено. Испытания, проведенные на животных, показывают, что он способен повреждать печень и кишечник, сообщает РИА ФАН.
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