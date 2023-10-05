Молодой преподаватель Абрамов: Соцсети учителей должны быть открытыми

Социальные сети учителя должны быть открыты и интересны ученикам, заявил учитель истории Школы имени Достоевского (г. Москва) Георгий Абрамов в пресс-центре НСН.

«Я думаю, что социальная сеть учителя должна быть, конечно, открыта. Там учитель может выкладывать сценарии своих уроков, методику какую-нибудь, поделиться поездкой. Я, например, в своих социальных сетях рассказываю, в какие музеи мы ходим с учениками. В Музей Победы, например, мы съездили с моим классом недавно. Современный учитель должен быть интересен детям. Я могу обсудить с детьми, какую музыку они слушают, мы слушаем одно и то же. Если мы говорим про внешний вид, я делаю прическу, ту же самую, что и они. Я на одном уровне с ними. Когда у нас идет урок, я обязательно даю понятное сравнение. Для молодых педагогов это важно», - поделился он.

В России в этом году принят ряд важнейших решений в сфере образования, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

