Молодежный спортивный фестиваль объединит инвалидов и здоровых студентов
В рамках соревнований фестиваля #ЗАОДНО студенты-инвалиды будут участвовать в состязаниях вместе с нормотипичными ребятами, рассказал НСН Игорь Михалёв.
Молодежный фестиваль #ЗАОДНО — уникальный проект, который поможет интегрировать студентов с особенностями здоровья в социальную жизнь, заявил ректор Российского государственного университета социальных технологий, кандидат социологических наук, доцент Игорь Михалёв в беседе с НСН.
В России насчитывается 11,4 миллионов людей, которые нуждаются в физической реабилитации. Для этого необходимы особенные условия, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могли заниматься лечебным спортом и полноценно интегрироваться в социальную жизнь. Чтобы эти граждане не чувствовали себя оторванными от общества, на базе «Российского государственного университета социальных технологий» (РГУ СоцТех) уже в третий раз пройдет спортивный фестиваль — Всероссийский спортивный молодежный фестиваль #ЗАОДНО. Михалёв объяснил его особенности.
«Это поистине уникальный проект федерального значения. В этих соревнованиях на разных этапах выступают как ребята с ограниченными возможностями здоровья, так и нормотипичные участники. Данное новое направление фестиваля получило название “#ЗАОДНО На старт!”. Его суть в объединении в составе одной команды ребят с ОВЗ (с учетом медицинских ограничений и требований к безопасности) и без них при проведении тренировок и соревнований по волейболу сидя, баскетболу 3 на 3, различных эстафет. Как это работает: представьте, что в команде есть участник, который по тем или иным причинам не может быстро бежать. Тогда вся остальная команда компенсирует его личные дефициты на других этапах соревнований силами своих здоровых членов», — указал он.
Михалев добавил, что совместные соревнования помогают выстраивать общение между типичными и особенными студентами.
«Реализация такого подхода позволяет обеспечить полноценную интеграцию студентов-инвалидов в образовательный процесс по соответствующим учебным дисциплинам, а восприятие студенческим сообществом лиц с инвалидностью в качестве равноправных членов коллектива, способных плечом к плечу вместе со всеми решать сложные командные задачи, мотивирует их быть более активными и на спортивной площадке, и в повседневной жизни. Только в прошлом году Фестиваль собрал 21 команду из 16 регионов страны. В этом году количество участников ожидается значительно больше», — отметил он.
Представитель РГУ СоцТех отметил, что в данный момент в России не ведется системная работа с людьми с ОВЗ.
«С недостаточностью такой работы со студентами-инвалидами мы столкнулись при проведении наших спортивных фестивалей. Университеты, институты и академии попросту не могут обеспечить должной численности инвалидов в составе смешанных спортивных команд. Это свидетельствует о том, что таких студентов преподаватели не знают. Да, они учатся, но достаточно часто находятся на дистанционном обучении. А ведь ребята с инвалидностью тоже хотят физической активности. По данным Государственного университета управления, общая доля инвалидов, обучающихся в вузах страны, составляет 0,9%. Очевидно, что при столь незначительной численности студентов с инвалидностью, зачастую трудно организовать с ними полноценные занятия физической культурой. Таким образом, для того чтобы максимально интегрировать студентов с ОВЗ в полноценные занятия физической культурой, мы и разработали наш авторский подход к данном процессу и предлагаем его “взять на вооружение” всем тем, кто работает с инвалидами», — подчеркнул он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Образуется гуталин!»: Автосервисы объяснили отказ двигателей у Geely в РФ
- В Кремле опровергли сообщения о заинтересованности Сирии в российских патрулях
- Россиян призвали пока не ждать открытия магазинов 7-Eleven
- Яна Рудковская рассказала, зачем ей усадьба Фаберже
- В Госдуме обвинили британскую разведку в финансировании террористов в России
- В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ
- Концерты Hollywood Undead в России отменены
- После ДТП в Приамурье госпитализированы 14 человек
- Прокуратура пресекла вывод 18,5 млрд рублей в пользу экс-владельца Домодедово
- Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru