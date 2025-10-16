Молодежный спортивный фестиваль объединит инвалидов и здоровых студентов

Молодежный фестиваль #ЗАОДНО — уникальный проект, который поможет интегрировать студентов с особенностями здоровья в социальную жизнь, заявил ректор Российского государственного университета социальных технологий, кандидат социологических наук, доцент Игорь Михалёв в беседе с НСН.

В России насчитывается 11,4 миллионов людей, которые нуждаются в физической реабилитации. Для этого необходимы особенные условия, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могли заниматься лечебным спортом и полноценно интегрироваться в социальную жизнь. Чтобы эти граждане не чувствовали себя оторванными от общества, на базе «Российского государственного университета социальных технологий» (РГУ СоцТех) уже в третий раз пройдет спортивный фестиваль — Всероссийский спортивный молодежный фестиваль #ЗАОДНО. Михалёв объяснил его особенности.