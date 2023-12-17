Молодежный флешмоб «Зачетная Москва» прошел на катке ВДНХ

Более 200 человек приняли участие во флешмобе «Зачетная Москва», сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Москва может стать молодежной столицей России на 2024 год

Мероприятие прошло на катке ВДНХ. В событии приняли участие профессиональные фигуристы.

«Молодые москвичи встретились на главном катке страны, чтобы поддержать город в финале конкурса «Молодежная столица России – 2024», - отметили в комитете.

Проголосовать за Москву и помочь городу получить звание молодежной столицы можно до 20 декабря на сайте dom.fadm.gov.ru. Итоги станут известны 22 декабря 2023 года.

Город-победитель получит право провести мероприятия федерального масштаба и станет местом притяжения российской молодежи в 2024 году.

Ранее Москва попала в финал конкурса по выбору молодежной столицы России в 2024 году. За звание борются пять городов.

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ФОТО: RIAN
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