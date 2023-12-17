Молодежный флешмоб «Зачетная Москва» прошел на катке ВДНХ

Мероприятие прошло на катке ВДНХ. В событии приняли участие профессиональные фигуристы.

«Молодые москвичи встретились на главном катке страны, чтобы поддержать город в финале конкурса «Молодежная столица России – 2024», - отметили в комитете.

Проголосовать за Москву и помочь городу получить звание молодежной столицы можно до 20 декабря на сайте dom.fadm.gov.ru. Итоги станут известны 22 декабря 2023 года.

Город-победитель получит право провести мероприятия федерального масштаба и станет местом притяжения российской молодежи в 2024 году.

Ранее Москва попала в финал конкурса по выбору молодежной столицы России в 2024 году. За звание борются пять городов.

