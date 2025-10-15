Молодежь выбрала работодателя нового поколения

Статус «Работодатель нового поколения» получила страховая компания «Ингосстрах». Опрос проводился платформой Changellenge среди молодых людей до 25 лет.

В ходе исследования был организован количественный опрос, проводились глубинные интервью с молодыми специалистами и изучались HR-процессы.

По словам начальника управления «Корпоративный университет» страховой компании Виктории Талановой, в организации работают много вчерашних выпускников университетов, в частности, физико-математических вузов, которые прошли стажировку. Компания постоянно стимулирует приток молодежи и адаптирует рабочие процессы под ее особенности.

«Мы постоянно работаем над созданием стимулов для притока молодежи, проявляем гибкость в адаптации процессов под особенности миллениалов и зумеров. Мы понимаем, что такие ребята приходят не просто на работу, а в место, где они могут и реализовывать себя, и заниматься важным делом в компании единомышленников», – добавила она.

Отмечается, что сегодня в «Ингосстрахе» трудятся свыше 4200 молодых специалистов, а в этом году компания получила уже более 3000 заявок на стажировку от студентов со всей России.