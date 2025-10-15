Молодежь выбрала работодателя нового поколения
Статус «Работодатель нового поколения» получила страховая компания «Ингосстрах». Опрос проводился платформой Changellenge среди молодых людей до 25 лет.
В ходе исследования был организован количественный опрос, проводились глубинные интервью с молодыми специалистами и изучались HR-процессы.
По словам начальника управления «Корпоративный университет» страховой компании Виктории Талановой, в организации работают много вчерашних выпускников университетов, в частности, физико-математических вузов, которые прошли стажировку. Компания постоянно стимулирует приток молодежи и адаптирует рабочие процессы под ее особенности.
«Мы постоянно работаем над созданием стимулов для притока молодежи, проявляем гибкость в адаптации процессов под особенности миллениалов и зумеров. Мы понимаем, что такие ребята приходят не просто на работу, а в место, где они могут и реализовывать себя, и заниматься важным делом в компании единомышленников», – добавила она.
Отмечается, что сегодня в «Ингосстрахе» трудятся свыше 4200 молодых специалистов, а в этом году компания получила уже более 3000 заявок на стажировку от студентов со всей России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Федорищев извинился за нецензурное увольнение чиновника
- Аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии
- Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
- Депутат Нилов выступил против сокращения новогодних каникул
- В Госдуме предложили проверять мигрантов по национальному календарю прививок РФ
- Песков: Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате в пользу Грузии
- Песков: Трамп не поздравлял Путина с днем рождения
- Ведущая премии «Все Цвета Джаза» призналась, что «болеет душой» за участников
- Песков: Запад провоцирует Украину на продолжение войны
- Володин: Госдума приняла 144 закона о поддержке участников СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru