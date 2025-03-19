Молдавский депутат Нестеровский получил гражданство России
Депутат молдавского парламента, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство из-за политического преследования со стороны властей Молдавии. Об этом заявил адвокат политика Анатолий Пител в беседе с РИА Новости.
Как отметил защитник, в среду подконтрольный молдавскому правительству суд намерен приговорить депутата к лишению свободы.
«Александр Нестеровский получил российское гражданство специальным указом президента России», - указал Пител.
Ранее политик заявлял, что против него сфабриковали показательное уголовное дело об электоральной коррупции, судебный процесс сопровождался нарушением процессуальных норм, использованием ложных показаний и фальшивых документов. Обвинение запрашивало для Нестеровского 10 лет заключения.
В феврале российское гражданство получила Фьямметта Кукурния, вдова итальянского журналиста и политика Джульетто Кьеза.
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