Молдавский депутат Нестеровский получил гражданство России

Депутат молдавского парламента, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство из-за политического преследования со стороны властей Молдавии. Об этом заявил адвокат политика Анатолий Пител в беседе с РИА Новости.

Как отметил защитник, в среду подконтрольный молдавскому правительству суд намерен приговорить депутата к лишению свободы.

«Александр Нестеровский получил российское гражданство специальным указом президента России», - указал Пител.

Ранее политик заявлял, что против него сфабриковали показательное уголовное дело об электоральной коррупции, судебный процесс сопровождался нарушением процессуальных норм, использованием ложных показаний и фальшивых документов. Обвинение запрашивало для Нестеровского 10 лет заключения.

В феврале российское гражданство получила Фьямметта Кукурния, вдова итальянского журналиста и политика Джульетто Кьеза.

