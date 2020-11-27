Молдавия ввела режим ЧП по здравоохранению

Власти Молдавии вновь введут режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, сообщается на официальном сайте правительства республики.

Режим ЧП будет действовать в период с 30 ноября по 15 января.

Для предотвращения распространения COVID-19 власти с 28 ноября запретят работу ночных клубов, дискотек и диско-баров. Заведения общепита с 30 ноября должны будут прекратить работу с 22:00 до 7 часов утра.

Кроме того, молдавский кабмин запретит проведение научных конференций, спортивных соревнований и олимпиад с присутствием зрителей. Также будут закрыты театры, кинотеатры, концертные залы.

Учреждениям придётся установить особый режим работы. Сотрудников, чья деятельность не требует постоянного присутствия на рабочем месте, должны будут перевести на удалённую работу.

Работников общественного транспорта, а также пассажиров обяжут во время поездки надевать защитные маски.

Ранее режим ЧП в области общественного здравоохранения действовал в Молдавии до 1 октября, отмечает RT. Позже власти поручили местным администрациям самостоятельно принимать решения о мерах борьбы с коронавирусом.

