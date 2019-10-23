На следующей неделе в Москве пойдет мокрый снег

На следующей неделе в столичном регионе ожидается дождь, а также не исключен мокрый снег. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Кроме того, специалист подчеркнула, что в начале последней неделе октября температура воздуха в Москве и области начнет стремительно падать.

Между тем, ранее синоптики заявили, что до выходных в столице будет аномально тепло. Днем воздух будет прогреваться минимум до 12 градусов. Ночью — не ниже 6-7 градусов тепла.

Как отмечает АГН Москва, в связи с прогнозируемым похолоданием столичные автомобилисты могут переходить на зимнюю резину уже на следующей неделе. С такими рекомендациями выступил директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.