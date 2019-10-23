На следующей неделе в Москве пойдет мокрый снег
На следующей неделе в столичном регионе ожидается дождь, а также не исключен мокрый снег. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Кроме того, специалист подчеркнула, что в начале последней неделе октября температура воздуха в Москве и области начнет стремительно падать.
Между тем, ранее синоптики заявили, что до выходных в столице будет аномально тепло. Днем воздух будет прогреваться минимум до 12 градусов. Ночью — не ниже 6-7 градусов тепла.
Как отмечает АГН Москва, в связи с прогнозируемым похолоданием столичные автомобилисты могут переходить на зимнюю резину уже на следующей неделе. С такими рекомендациями выступил директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Ранее НСН писала, что В октябре в Москве расцвели одуванчики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Там специалисты подчеркнули, что эти растения – при благоприятных условиях – способны к многократному цветению.
Обычно одуванчики цветут с апреля по июнь. Однако на прошлой неделе в столице установилась рекордно тёплая погода. В частности, 17 октября был установлен суточный рекорд, когда температура воздуха поднялась почти до 18 градусов. Позднее, 20 октября, синоптики зафиксировали рекорды тепла в Можайске, Коломне и Серпухове – там воздух прогрелся почти 20 градусов.
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