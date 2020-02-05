Модернизацию системы образования обсудят на Госсовете

Рабочие группы готовятся внести свои предложения на обсуждение расширенного заседания Государственного совета России по направлению «Образование и наука». Семинар с участием рабочих групп проходит в эти дни в Московской области на площадке Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Совместно с членами Совета при президенте по науке и образованию определяются приоритетные задачи, решение которых позволит качественно улучшить ситуацию в сфере подготовки кадров для экономики и социальной сферы регионов.

По словам главы администрации Тамбовской области, руководителя подгруппы «Высшее образование» Александра Никитина, в ходе дискуссий появляется тот перечень потенциальных поручений президента, которые затем должны будут приобрести форму соответствующих распоряжений и указов, передает regnum.ru.

Врио губернатора Севастополя, руководитель подгруппы «Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций» Михаил Развожаев рассказал, что на повестке обсуждение, в том числе вопроса комфорта преподавателей, привлечения практиков в систему образования и высшей школы. Кроме того, по словам Развозжаева, обсуждается тема модернизации всей системы образования в России. Он также рассказал о возможности воссоединения среднего профессионального образования и высшего.

