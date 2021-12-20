Модельер предрек в 2022 году популярность «немужественной» одежды
Александр Белов отметил, что гендерные границы в моде продолжат стираться.
В 2022 году мужчины все активнее будут позволять себе носить «немужественные» вещи, а женщины будут экспериментировать с более мужскими силуэтами, заявил тв-стилист, звездный модный эксперт Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Мы приходим к стиранию гендерной границы. Мужчины надевают на себя все больше вещи, которые не подчеркивают мужественность, женщины экспериментируют с какими-то мужскими нарядами. Эта тенденция, сливание воедино, продолжается. Потому что это актуально не только в моде, но и в политике. Это тренд, который не уйдет», - подчеркнул Белов.
Встречать Новый год в том же наряде, что и годом ранее – не самая хорошая идея, заявил российский дизайнер Игорь Гуляев в пресс-центре НСН ранее.
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