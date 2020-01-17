Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Девушка на своей странице в Instagram назвала свое падение «нелепой случайностью», подчеркнув, что о каких-то насильственных действиях в отношении нее речь не идет.

Также Пунтус опровергла, что в момент своего падения находилась под воздействием неких веществ. В свою очередь Андрея Бакова она назвала «чудеснейшим человеком». Фотомодель добавила, что вся эта история станет для нее уроком на всю оставшуюся жизнь.

Пунтус нашли под окнами дома в центре Москвы в легкой одежде 11 января. Врачи диагностировали у нее травмы, характерные при падении с высоты.

СМИ сообщали, что девушка упала из квартиры, в которой в тот момент находился внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. В ходе беседы со следователями девушка назвал свое падение случайностью, так как ранее часто сидела на подоконнике с ноутбуком или смартфоном, отмечает Утро.ру

