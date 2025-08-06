«Росконгресс»: ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня
Петербургский международный экономический форум в 2026 году состоится 3-6 июня. Об этом сообщает фонд «Росконгресс».
Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, мероприятие пройдет в условиях продолжающейся трансформации мировой экономики. Форум станет основной площадкой для диалога государств, бизнеса и экспертного сообщества, где будут сформулированы практические решения для устойчивого роста и укрепления сотрудничества.
Страной-гостем ПМЭФ станет Саудовская Аравия, один из ведущих экономических и стратегических партнеров Москвы. Мероприятие совпадает со 100-летием со дня установления дипломатических отношений двух стран.
ПМЭФ в 2025 году проходил с 18 по 21 июня, участие в нем приняли представители 144 стран и территорий. На пленарном заседании выступал президент РФ Владимир Путин, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Валерий Леонтьев поучаствует в «Новой волне» в Казани
- Популярность транквилизаторов объяснили ростом напряжения в обществе
- «Росконгресс»: ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня
- «Жизнь по вызову. Фильм» выйдет в онлайне
- «Соблазняться – грех»: В РПЦ призвали молиться при виде женщин в откровенных нарядах
- Бабушки и стендап: Клоун опроверг опасения о кризисе цирка
- В Газе опрокинулся грузовик с гумпомощью, погибли 20 человек
- «Ф-1» стал самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта
- Трамп выступит с заявлением из Белого дома
- В Суджанском районе Курской области мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru