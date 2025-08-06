«Росконгресс»: ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня

Петербургский международный экономический форум в 2026 году состоится 3-6 июня. Об этом сообщает фонд «Росконгресс».

Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, мероприятие пройдет в условиях продолжающейся трансформации мировой экономики. Форум станет основной площадкой для диалога государств, бизнеса и экспертного сообщества, где будут сформулированы практические решения для устойчивого роста и укрепления сотрудничества.

Страной-гостем ПМЭФ станет Саудовская Аравия, один из ведущих экономических и стратегических партнеров Москвы. Мероприятие совпадает со 100-летием со дня установления дипломатических отношений двух стран.

ПМЭФ в 2025 году проходил с 18 по 21 июня, участие в нем приняли представители 144 стран и территорий. На пленарном заседании выступал президент РФ Владимир Путин, напоминает 360.ru.

