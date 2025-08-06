«Соблазняться – грех»: В РПЦ призвали молиться при виде женщин в откровенных нарядах

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) посоветовал молиться, чтобы не соблазняться при виде женщин в открытой летней одежде. Об этом священнослужитель рассказал в беседе с «Абзацем».

Как отметил иеромонах, соблазняться – «всегда грех, который рождается в нас», и одежда девушек не имеет значения.

«Господь сказал, что взглянувший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. С соблазнами в себе надо бороться, стараться удерживать себя. Мы состоим из души и тела, телесное не значит плохое, но низшее», – подчеркнул отец Феодорит.

Священнослужитель посоветовал стараться не принимать блудные помыслы и заниматься чем-то другим, «в идеале – молиться». Иеромонах напомнил, что есть молитва об избавлении от искушений, каждый может выписать ее и читать, чтобы противостоять соблазнам.

Ранее протоиерей Геннадий Шкиль заявил, что в России женщины становятся инициаторами 80% разводов. По словам священнослужителя, россиянки - тонкие натуры, и им нужны особые чувства, которые не всегда появляются в браке, пишет Ura.ru.

