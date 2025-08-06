Валерий Леонтьев поучаствует в «Новой волне» в Казани

Певец, народный артист России Валерий Леонтьев поучаствует в мероприятии в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Казани. Об этом рассказал концертный директор исполнителя Борис Чигирев в беседе с ТАСС.

«Валерий Яковлевич планирует принять участие в одном из мероприятий на "Новой волне"», - подчеркнул Чигирев.

Директор указал, что артист исполнит свои песни. Больше никаких выступлений у 76-летнего Леонтьева не планируется.

Ранее СМИ сообщили, что Валерий Леонтьев, который живет в США, тайно возвращался в Москву для частных выступлений и встреч с друзьями, пишет 360.ru.

