Валерий Леонтьев поучаствует в «Новой волне» в Казани
Певец, народный артист России Валерий Леонтьев поучаствует в мероприятии в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Казани. Об этом рассказал концертный директор исполнителя Борис Чигирев в беседе с ТАСС.
«Валерий Яковлевич планирует принять участие в одном из мероприятий на "Новой волне"», - подчеркнул Чигирев.
Директор указал, что артист исполнит свои песни. Больше никаких выступлений у 76-летнего Леонтьева не планируется.
Ранее СМИ сообщили, что Валерий Леонтьев, который живет в США, тайно возвращался в Москву для частных выступлений и встреч с друзьями, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Навроцкий официально вступил в должность президента Польши
- Интеграцией мессенджера Max с «Госуслугами» займутся спецслужбы
- Торговые центры не ждут массового возвращения европейских брендов
- СМИ: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг перед ФНС
- Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей
- Валерий Леонтьев поучаствует в «Новой волне» в Казани
- Популярность транквилизаторов объяснили ростом напряжения в обществе
- «Росконгресс»: ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня
- «Жизнь по вызову. Фильм» выйдет в онлайне
- «Соблазняться – грех»: В РПЦ призвали молиться при виде женщин в откровенных нарядах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru