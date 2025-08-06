Навроцкий официально вступил в должность президента Польши

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступил в должность главы государства.

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Церемония инаугурации политика прошла в зале пленарных заседаний парламента республики. В соответствии с протоколом присягу у президента принял спикер польского сейма Шимон Холовня. Участие в мероприятии принимали депутаты и сенаторы, представители правительства, дипломатического корпуса, военные, духовенство, экс-президенты Польши.

Навроцкий был избран главой государства на выборах в июне, напоминает RT. Политик будет занимать пост президента Польши в следующие пяти лет.

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ФОТО: EPA /ТАСС
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