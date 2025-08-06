«Жизнь по вызову. Фильм» выйдет в онлайне

Картина построена как отдельная драматическая история и снята без обязательной привязки к сериалу. Зрители увидят новые интриги, другой уровень угроз и более жёсткую драматургию.

Ранее стало известно, что актер Роман Васильев появится в продолжении сериала Алима Бесчокова и Сергея Нотариуса «Ира», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

