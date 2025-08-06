«Жизнь по вызову. Фильм» выйдет в онлайне

Россияне смогут посмотреть «Жизнь по вызову. Фильм», который станет дополнением к одноименному популярному сериалу, 23 августа в онлайн-кинотеатре KION.

Картина расскажет о владельце элитного агентства Александра Шмидта, роль которого исполнил Павел Прилучный. Также в фильме приняли участие Лиза Моряк, Алексей Гришин, Анна Азарова, Анна Глаубэ, Павел Лёвкин и другие. Авторами сценария выступили Алексей Гравицкий и Анна Кулаева, которые писали сценарий всех сезонов одноименного сериала.

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Картина построена как отдельная драматическая история и снята без обязательной привязки к сериалу. Зрители увидят новые интриги, другой уровень угроз и более жёсткую драматургию.

Ранее стало известно, что актер Роман Васильев появится в продолжении сериала Алима Бесчокова и Сергея Нотариуса «Ира», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: KION
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