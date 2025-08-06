«Жизнь по вызову. Фильм» выйдет в онлайне
Россияне смогут посмотреть «Жизнь по вызову. Фильм», который станет дополнением к одноименному популярному сериалу, 23 августа в онлайн-кинотеатре KION.
Картина расскажет о владельце элитного агентства Александра Шмидта, роль которого исполнил Павел Прилучный. Также в фильме приняли участие Лиза Моряк, Алексей Гришин, Анна Азарова, Анна Глаубэ, Павел Лёвкин и другие. Авторами сценария выступили Алексей Гравицкий и Анна Кулаева, которые писали сценарий всех сезонов одноименного сериала.
Картина построена как отдельная драматическая история и снята без обязательной привязки к сериалу. Зрители увидят новые интриги, другой уровень угроз и более жёсткую драматургию.
Ранее стало известно, что актер Роман Васильев появится в продолжении сериала Алима Бесчокова и Сергея Нотариуса «Ира», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Навроцкий официально вступил в должность президента Польши
- Интеграцией мессенджера Max с «Госуслугами» займутся спецслужбы
- Торговые центры не ждут массового возвращения европейских брендов
- СМИ: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг перед ФНС
- Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей
- Валерий Леонтьев поучаствует в «Новой волне» в Казани
- Популярность транквилизаторов объяснили ростом напряжения в обществе
- «Росконгресс»: ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня
- «Жизнь по вызову. Фильм» выйдет в онлайне
- «Соблазняться – грех»: В РПЦ призвали молиться при виде женщин в откровенных нарядах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru