Мобильный оператор улучшил сеть в Наро‑Фоминском районе к открытию дачного сезона

МегаФон улучшил качество связи в популярных локациях Наро‑Фоминского района. Модернизация сети позволила увеличить ее пропускную способность в четыре раза.

Планируя работы на сети, МегаФон ориентируется на прогноз потребления трафика, который рассчитывается при помощи инструментов Big Data. Исходя из прогноза, специалисты улучшили действующие базовые станции в городе, близлежащих деревнях и садово‑дачных товариществах. Особое внимание было уделено расширению покрытия сотовой сети в коттеджном поселке Wright Village, это связано с тем, что в последнее время москвичи стали всё чаще выбирать коттеджные поселки для сезонного загородного отдыха. Для усиления сигнала оборудование на действующих базовых станциях было заменено на более современное.

Отмечается, что модернизация позволила усилить LTE‑покрытие в крупных дачных массивах Наро‑Фоминского района за счет использования диапазона LTE‑1800, который обладает высокими скоростными характеристиками. В корость мобильного интернета выросла вчетверо, что гарантирует стабильную работу всех привычных цифровых сервисов, а также позволяет общаться по видеосвязи и делиться видео в соцсетях.

