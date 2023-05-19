Мобильный оператор предоставил абонентам безлимит на сервисы Яндекса в роуминге

Абоненты мобильного оператора «МегаФон» смогут неограниченно пользоваться сервисами «Яндекса» за рубежом. С их помощью можно вызвать такси, заказать еду, арендовать самокат и получить прочие услуги.

Предложение действует для всех тарифов мобильного оператора. Безлимит на услуги «Яндекса» подключается автоматически при приобретении на портале или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ либо при активации опции «Роуминг, гудбай PLUS».

По словам коммерческого директора «МегаФона» Павла Тулубьева, партнерский проект призван создать максимальный комфорт для клиентов во время поездок, чтобы они могли пользоваться знакомым интерфейсом с привычным уровнем сервиса и гарантией качества.

При въезде в ту или иную страну абоненты получат SMS-оповещение о доступных там сервисах «Яндекса». Ознакомиться с этой информацией можно и на официальном сайте в разделе Роуминг.

