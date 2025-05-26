Мобильный интернет отключили во Владимирской области

На территории Владимирской области из-за опасности атак беспилотников вновь ограничили работу мобильного интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщило правительство региона.

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«Напоминаем, что ограничения в работе мобильной сети передачи данных вызваны опасностью возможной атаки БПЛА», — отметило областное руководство.

Жителям области посоветовали использовать для выхода в интернет сети Wi-Fi, пользоваться наличными деньгами и планировать маршруты, учитывая возможные сбои в навигаторах.

Ранее мобильный интернет отключили в Ярославской области, сообщило издание «Коммерсантъ».

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ФОТО: ТАСС
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