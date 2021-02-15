Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в Петербурге временно закроют из-за морозов

Санкт-Петербург из-за морозов пока воздержится от использования пунктов вакцинации для профилактики коронавируса. Об этом написал на своей странице «Вконтакте» глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что морозы создают неблагоприятные условия для работы «пунктов на колесах», поэтому вакцинацию планируется проводить в стационарах.

Лисовец добавил, что каждый сможет записаться на прививку и получить ее в течение недели, «пусть и не в своем районе».

Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Вакцинацию от COVID-19 в Петербурге прошли 158 564 человека. Всего в город поступило 281 542 комплекта вакцины «Спутник V», около 60% из которых были использованы.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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