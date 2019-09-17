Мобильные лаборатории по дорожной безопасности детей появились в 39 регионах РФ

Мобильные лаборатории, обучающие детей правилам дорожного поведения, появились в 39 регионах России. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на организаторов проекта «Лаборатория безопасности».

Лаборатории представляют собой яркие специально оборудованные автобусы. В рамках проекта дети отрабатывают на практике различные дорожные ситуации, в том числе, с велосипедами.

Как отмечают организаторы, несмотря на игровую форму, занятия максимально приближены к реальным условиям. Проект «Лаборатория безопасности» реализуется по инициативе российского президента с целью профилактики детского травматизма.

Накануне сообщалось, что в Ивановской области автобус насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде.

