В Ивановской области автобус насмерть сбил девочку на велосипеде

Шестилетняя девочка погибла под колесами автобуса в городе Шуя Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По информации агентства, автобус совершил наезд, когда девочка пересекала на велосипеде проезжую часть по пешеходному переходу.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

