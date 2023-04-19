Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store

Мобильное приложение, которое дает возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, вновь появилось в App Store. Об этом сообщило РИА Новости.

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Отмечается, что теперь приложение называется SBOL. При этом новое приложение по поиску в интернете найти нельзя. Подчеркивается, что ссылку для скачивания можно получить, если обратиться в колл-центр банка.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение на устройства Apple в отделениях. Отмечалось, что уже пять тысяч офисов по всей стране выполняют такую функцию, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеСбербанк

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