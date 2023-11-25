Мобилизованному из Бурятии дали 5 лет колонии за покупку справки о своей смерти
Мобилизованного из Бурятии Зоригто Арабжаева, который купил справку о своей смерти, чтобы не возвращаться из отпуска в зону специальной военной операции, приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Улан-удэнский гарнизонный военный суд.
По данным правоохранителей, мужчину мобилизовали в ноябре 2022 года. После отпуска в марте 2023-го он не вернулся на службу в воинскую часть и находился по месту жительства родных.
«Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти», — указали в суде.
В мае Арабжаева задержала военная полиция.
Мужчина был признан вменяемым и годным к военной службе. Военный суд признал Арабжаева виновным в дезертирстве и назначил ему 5 лет колонии строгого режима.
Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, отказавшегося ехать в зону СВО, к 2 годам и 10 месяцам заключения по делу о неисполнении приказа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мобилизованному из Бурятии дали 5 лет колонии за покупку справки о своей смерти
- В Израиле заявили о распределении освобожденных в Газе заложников по больницам
- Бразильскому бойцу ММА оторвали часть уха в бою на турнире в Петербурге
- В Москву прибыли еще 105 эвакуированных из Газы россиян
- Путин обсудил с членами Совбеза работу российских загранучреждений
- Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией
- Глава РФС: сборная России весной сыграет матч с европейской командой
- На Кубани в результате ливней подтопило частные домовладения
- Байден анонсировал освобождение следующей группы заложников в субботу
- Fox: количество атак на силы США в Ираке и Сирии возросло до 73
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru