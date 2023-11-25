Мобилизованному из Бурятии дали 5 лет колонии за покупку справки о своей смерти

По данным правоохранителей, мужчину мобилизовали в ноябре 2022 года. После отпуска в марте 2023-го он не вернулся на службу в воинскую часть и находился по месту жительства родных.

«Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти», — указали в суде.

В мае Арабжаева задержала военная полиция.

Мужчина был признан вменяемым и годным к военной службе. Военный суд признал Арабжаева виновным в дезертирстве и назначил ему 5 лет колонии строгого режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, отказавшегося ехать в зону СВО, к 2 годам и 10 месяцам заключения по делу о неисполнении приказа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

