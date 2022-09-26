ФСБ: Россия отправила на границу с Грузией БТР с военными
Российский БТР едет на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». РБК сообщает, что блок-пост на границе с Грузией выставлять не собираются.
«Он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», - сообщил представитель пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.
Отмечается, что КПП работает в штатном режиме.
Грузия 26 сентября может запретить въезд в страну россиян. Об этом заявила депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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