ФСБ: Россия отправила на границу с Грузией БТР с военными

Российский БТР едет на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». РБК сообщает, что блок-пост на границе с Грузией выставлять не собираются.

«Он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», - сообщил представитель пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.

Отмечается, что КПП работает в штатном режиме.

Грузия 26 сентября может запретить въезд в страну россиян. Об этом заявила депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаМобилизацияРоссияГрузияФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры