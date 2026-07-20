В Хакасии появится новая особая экономическая зона
Новую особую экономическую зону промышленно-производственного типа создадут в Хакасии. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
По словам премьер-министра, также власти приняли решение расширить ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане.
«В том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств. Подтверждение от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы получены», - указал Мишустин.
Ранее премьер заявил, что российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному развитию в 2027 году, для чего запустят новый инвестиционный цикл.
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