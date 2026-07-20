В Хакасии появится новая особая экономическая зона

Новую особую экономическую зону промышленно-производственного типа создадут в Хакасии. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По словам премьер-министра, также власти приняли решение расширить ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане.

«В том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств. Подтверждение от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы получены», - указал Мишустин.

Ранее премьер заявил, что российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному развитию в 2027 году, для чего запустят новый инвестиционный цикл.

