МО РФ: Учение с участием кораблей РФ, Ирана и КНР стартовало в иранском порту

В МО РФ уточнили, что в учении принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК. Российскую сторону представляют корвет «Резкий», корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

В ближайшие дни в северной зоне Индийского океана военные экипажи проведут тренировки по освобождению захваченных судов, поисково-спасательным операциям, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, добавили в МО РФ.

Международные военно-морские маневры «Морской пояс безопасности – 2025», организованные под руководством Ирана, проходят уже седьмой год. Дебютировав в акватории Аравийского моря в 2018 году, учения ежегодно объединяют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и военно-морских сил КНР. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.

Ранее в Южной Корее в городе Пхочхон во время военных учений снаряд попал в жилой дом, пострадали не менее семи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».