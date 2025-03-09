МО РФ: Учение с участием кораблей РФ, Ирана и КНР стартовало в иранском порту

Военно-морское учение «Морской пояс безопасности – 2025» с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар. Об этом сообщили в Минобороны России.

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В МО РФ уточнили, что в учении принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК. Российскую сторону представляют корвет «Резкий», корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

В ближайшие дни в северной зоне Индийского океана военные экипажи проведут тренировки по освобождению захваченных судов, поисково-спасательным операциям, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, добавили в МО РФ.

Международные военно-морские маневры «Морской пояс безопасности – 2025», организованные под руководством Ирана, проходят уже седьмой год. Дебютировав в акватории Аравийского моря в 2018 году, учения ежегодно объединяют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и военно-морских сил КНР. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.

Ранее в Южной Корее в городе Пхочхон во время военных учений снаряд попал в жилой дом, пострадали не менее семи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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