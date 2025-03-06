В Южной Корее бомба попала в жилой дом во время учений

Снаряд попал в жилой дом в городе Пхочхон в Южной Корее во время военных учений, пострадали не менее семи человек. Об этом сообщает Yonhap.

Военные республики и США провели учения с боевыми стрельбами в Пхочхоне на полигоне Сынчжин. По данным южнокорейских Военно-воздушных сил, во время маневров за пределами полигона произошел нештатный сход восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16. Военные выразили сожаление в связи с инцидентом.

«Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Намерены принять необходимые меры, в том числе касающиеся компенсаций пострадавшим», - подчеркнули в ВВС.

По данным Yonhap, из-за ЧП были повреждены семь домов, в том числе церковь. У четырех из семи пострадавших зафиксированы серьезные травмы.

Ранее в Южной Корее в аэропорту Муан самолет Boeing 737-8ASK, летевший из Бангкока, приземлился без шасси и, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с насыпью. В результате погибли 179 человек из 181 находившихся на борту, напоминает Ura.ru.

