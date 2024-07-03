СК РФ предполагает, что ВСУ нанесли удар по магазину в Донецке из HIMARS

Удар, который в среду полностью разрушил супермаркет в Донецке, предположительно был произведен с использованием американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Представитель ведомства сообщил, что при осмотре места обстрела были обнаружены фрагменты и осколки, предположительно от РСЗО HIMARS.

В Донецке при обстреле ВСУ сгорел супермаркет

Эти фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу для точного определения типа и вида снаряда. Осмотр показал, что произошло прямое попадание в продуктовый магазин на Киевском проспекте в Донецке. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Представительства ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за последние сутки ВСУ провели 32 обстрела территории республики, выпустив 99 единиц боеприпасов. В результате были повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДонецк

Горячие новости

Все новости

партнеры