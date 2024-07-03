СК РФ предполагает, что ВСУ нанесли удар по магазину в Донецке из HIMARS
Удар, который в среду полностью разрушил супермаркет в Донецке, предположительно был произведен с использованием американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
Представитель ведомства сообщил, что при осмотре места обстрела были обнаружены фрагменты и осколки, предположительно от РСЗО HIMARS.
Эти фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу для точного определения типа и вида снаряда. Осмотр показал, что произошло прямое попадание в продуктовый магазин на Киевском проспекте в Донецке. Информация о пострадавших уточняется.
По данным Представительства ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за последние сутки ВСУ провели 32 обстрела территории республики, выпустив 99 единиц боеприпасов. В результате были повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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